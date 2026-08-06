Tekirdağ\'da Kaza: Panelvan Tıra Çarptı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan panelvan araçtaki 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Velimeşe OSB 5. Yanyol Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çorlu yönüne seyreden Ş.Ç. idaresindeki panelvan araç, dönüş yapmak için kırmızı ışıkta bekleyen C.S.M. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası panelvan aracın sürücüsü Ş.Ç. ve yanında bulunan M.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.