Tekirdağ\'da Kaza: Tır Kırmızı Işıkta Geçti

Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlali yapan tırın otomobil ile çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ergene ilçesi Velimeşe OSB 6. Yanyol ile 3. Yanyol'un ışıklarda birleştiği noktada meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden F.A. idaresindeki 59 ADM 846 plakalı tır ile yan yoldan geçiş yapan S.D. yönetimindeki 59 YG 824 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü S.D. ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası araçtan çıkarılan yaralı S.D. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazayla ilgili konuşan görgü tanığı bir vatandaş, tırın kırmızı ışıkta geçtiğini ifade etti. Kaza nedeniyle sinyalizasyon direkleri ve yön tabelası hasar gördü.

Tır şoförü F.A. Velimeşe Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ