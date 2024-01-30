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Tekirdağ'da Kimyasal Madde Temizliği Yapan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kimyasal Madde Temizliği Yapan Genç Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir ilaç fabrikasında temizlik yaparken kimyasal maddeye maruz kalan genç baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tekirdağ\'da Kimyasal Madde Temizliği Yapan Genç Hayatını Kaybetti
30.01.2024 - 16:20,
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kimyasal maddeyle temizlik yaptığı sırada baygınlık geçiren genç hayatını kaybetti.

Olay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Fatih Bulvarı'nda bulunan Vem İlaç Fabrikası'nda meydana geldi. 20 yaşındaki B.B. üretim kazanında izopropil isimli kimyasal madde ile temizlik yaptığı esnada baygınlık geçirdi. Yaşanan olayda ağzından sıvı gelen gence fabrikadaki sağlık personeli tarafından müdahale edildi.

Baygınlık geçiren genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne intikal ettirildi. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen 20 yaşındaki genç kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili tahkikatı devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Çerkezköy, Tekirdağ, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kimyasal Madde Temizliği Yapan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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