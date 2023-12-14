Tekirdağ\'da Kolonya İçen Kişi Hastanelik Oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kolonya içen bir kişi hastanelik oldu.

Olay, öğlen saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi Hasan Çelikkol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kolonya içen R.İ. (59), fenalaşarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet ve sağlık ekipleri tarafından yarı baygın vaziyette bulunan şahıs, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri civarda yaptıkları incelemede ise içerisinde kolonya bulunan bir pet şişe buldu.

Zehirlenen şahsın tedavisi devam ederken, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ