Tekirdağ'da Kumsal Denetimi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kumsal Denetimi

Tekirdağ\'da Kumsal Denetimi
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Tekirdağ'da yaz sezonu boyunca kumsallarda güvenlik denetimleri yapıldı, polis uyarılarda bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunda vatandaşların güvenli ve huzurlu vakit geçirebilmesi amacıyla kumsallarda kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Huzur uygulaması kapsamında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ve çok sayıda polis ekibi görev aldı. Sahil boyunca yapılan uygulamalarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı kumsallar ve yürüyüş alanları denetlendi.

Ekipler tarafından çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, şüpheli görülen şahıslar üzerinde kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Trafik ekipleri ise sahil güzergahında araçlar üzerinde denetim yaparak sürücülerin evraklarını kontrol etti.

Denetimlerde özellikle açık alanda ateş yakılması, yüksek sesle müzik yayını yapılması, çevreyi rahatsız edecek gürültü oluşturulması ve kamu düzenini bozabilecek davranışlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Orman yangınları riskine dikkat çeken ekipler, ateş yakılmaması konusunda bilgilendirme yaptı.

Polis ekipleri ayrıca sahilde bulunan vatandaşlarla sohbet ederek can ve mal güvenliğini ilgilendiren konularda bilgilendirmelerde bulundu. Uygulamanın yaz sezonu boyunca farklı gün ve saatlerde aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için kent genelindeki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Kumsal Denetimi - Son Dakika

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