Tekirdağ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında menfez çalışmasının yapıldığı çukura devrildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Süleymanpaşa- Muratlı kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muratlı yönüne giden Hayrettin B. idaresindeki 59 ACH 484 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki uyarı dubalarını aştı ve menfez inşaatı nedeniyle açılan çukura yan yattı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik polisleri ekipleri sevk edildi. Menfez boşluğuna yan yatan otomobilin sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı. Trafik ekipleri ise çalışma yapılan yolda güvenlik önlemi alarak, ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Yaralanan sürücü Hayrettin B., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.