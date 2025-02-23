Tekirdağ\'da Motosiklet Eylemi: Katil Bariyerlere Tepki

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Tekirdağ'da motosiklet sürücüleri, "katil bariyer" olarak adlandırdıkları mevcut trafik bariyerlerine karşı eylem yaparak, motorcu dostu bariyerlerin yaygınlaştırılmasını talep etti.

Tekirdağ Motosikletliler Derneği üyeleri, motosiklet kazalarında ciddi yaralanmalara neden olan mevcut bariyer sistemine tepki göstermek amacıyla bir araya geldi. Motosiklet konvoyu oluşturan grup, Tekirdağ Valiliği önünde farkındalık oluşturmak için basın açıklaması yaptı.

Tekirdağ Motosikletliler Derneği Başkanı Şafak Mısır yaptığı açıklamada, motorcu dostu bariyerlerin kaza anında ciddi yaralanmaları önleyebileceğini belirterek, "Motorcular olarak trafikte karşılaştığımız riskleri azaltmak ve güvenliğimizi artırmak için motorcu dostu bariyerler talebimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Türkiye genelinde hızla artan motosiklet kullanımı, güvenlik önlemlerinin de aynı hızda geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Motorcu dostu bariyerlerin uygulanması sadece motorcuların güvenliğini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda genel trafik güvenliğine de katkı sunacaktır" dedi. - TEKİRDAĞ