Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Tekirdağ'da motosikletin yayalara çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti, iki yaya yaralandı.

19.11.2024 12:01
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Tekirdağ'da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da motosiklet ile yayaların karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 yaya da yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzeri Selimiye Camii mevkiinde meydana geldi. Hıdırağa Mahallesi istikametine seyreden 24 yaşındaki Şerafettin Gevrek'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan geçen yaya B.Ç. ve torunu M.Ç.'ye çarptı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve yayalar yaralandı. 3 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan motosiklet sürücüsü Şerafettin Gevrek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Tekirdağ\'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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