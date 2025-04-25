Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesinde meydana geldi. 59 AKP 663 plakalı otomobil ile 17 AEA 673 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.