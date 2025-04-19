Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı... Kaza anı kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Hüsmen Kalfa Sokak ile Hülya Sokak'ın kesiştiği yol ayrımında meydana geldi. Onur Ç.'nin kullandığı 59 AJZ 412 plakalı motosiklet ile Şaban Ö.'nün kullandığı 34 EZV 168 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Savrulan motosikletlerden biri park halindeki kamyonetin altına girdi.

Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ferdi D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.