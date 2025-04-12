Tekirdağ Çorlu'da servis minibüsüyle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Nusratiye Mahallesi Alipaşa İlköğretim Arka 2. Sokak üzerinde meydana geldi. Ö.A.'nın kullandığı motosiklet ile O.K. idaresindeki servis minibüsü yol ayrımında çarpıştı.
Kaza sonrası devrilen motosiklet sürücüsü Ö.A. ve arkasında bulunan S.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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