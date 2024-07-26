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Tekirdağ'da otluk alan ve çöp yandı: Dumanlar gökyüzünü kapladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe'de yol kenarında otluk alan ve çöp yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde yol kenarındaki otluk alan ve çöp yangını, çevrede yoğun dumanlara neden oldu. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangının kontrol altına alınması için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının otluk ve çöp birikintisi alanında meydana gelmesi nedeniyle, dumanın yoğunluğu çevrede yaşayanları tedirgin etti.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışma başlattı.