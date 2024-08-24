Tekirdağ\'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı, Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine çarpıp su kanalına düştü. Kaza sonrası 18 yaşındaki sürücü yaralandı.
Kaza, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Edirne yolu üzeri Marmaracık Ortaokulu mevkiinde meydana geldi. Çorlu yönünden Edirne istikametine seyreden Muhammet Buğra Ş. idaresindeki 59 ZN 990 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak yolun sağ tarafındaki su kanalına düştü.
Kaza sonrası hurdaya dönen araçta yaralanan sürücü Muhammet Buğra Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili Yeşiltepe/Sağlık Polis Merkezi Amirliği'nce inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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