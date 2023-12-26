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Tekirdağ Malkara'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika
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Tekirdağ Malkara'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyon çarpıştı. Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda sürücü, kaza kırım ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ Malkara\'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü
26.12.2023 - 12:24,
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyon çarpıştı. Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Malkara- Hayrabolu üzeri Batkın Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın Süvari (21) idaresindeki 59 ADT 455 plakalı araç, karşı yönden gelmekte olan ve süt taşıyan kamyon ile çarpıştı.

Malkara İtfaiye İstasyon Amirliğine bağlı kaza kırım ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulans ile Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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