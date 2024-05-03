Tekirdağ'da Plakaları Sökülen Araçla İş Yerine Saldırı: 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Plakaları Sökülen Araçla İş Yerine Saldırı: 4 Kişi Yakalandı

Tekirdağ\'da Plakaları Sökülen Araçla İş Yerine Saldırı: 4 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Heykel Meydanı'nda bulunan bir beyaz eşya dükkanına plakaları sökülmüş bir araçla gelen ve yanlarında getirdikleri silahla ateş eden dört şahıs, iş yerinde bulunan televizyon ve bilgisayarlara 400 bin lira zarar vererek kaçtı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan tahkikat sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yanında olayda kullanıldığı düşünülen silahlar ele geçirildi. Ç.I, U.M.U ve H.H.T isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.05.2024 16:50
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Tekirdağ'da plakaları sökülen araç ile bir iş yerini kurşun yağmuruna tutarak 400 bin lira zarar veren 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Heykel Meydanı olarak bilinen bölgede faaliyet gösteren bir beyaz eşya dükkanına plakaları sökülmüş bir araçla gelerek yanlarında getirdikleri silahla altı el ateş eden dört şahıs, iş yerinde bulunan televizyon ve bilgisayarlara toplamda 400 bin lira zarar vererek kayıplara karıştı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan tahkikat sonucunda olayların şüphelisi olduğu tespit edilen S.U, Ç.I, U.M.U ve H.H.T isimli dört şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yanında olayda kullanıldığı düşünülen 1 adet otomatik tüfek ve 3 adet tüfek fişi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Ç.I, U.M.U ve H.H.T isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Plakaları Sökülen Araçla İş Yerine Saldırı: 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Plakaları Sökülen Araçla İş Yerine Saldırı: 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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