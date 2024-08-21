Tekirdağ'da Restoranda Hırsızlık Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Restoranda Hırsızlık Olayı

Tekirdağ\'da Restoranda Hırsızlık Olayı

Tekirdağ'da bir restoranda gerçekleşen hırsızlık olayında kimliği belirsiz kişiler, restoranın buzdolabından 20 kilogram et çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

21.08.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da bir restoranda gerçekleşen hırsızlık olayı görenleri şaşırttı. Kimliği belirsiz kişiler, sabah saatlerinde girdikleri restoranın buzdolabından 20 kilogram et çaldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde at arabasıyla işletmenin önüne gelen iki kadın, restoranın buzdolabındaki etleri çalarak hızla uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızların hızlı hareketlerle 20 kilogram eti çalıp kayıplara karıştığı görüldü.

Restoran sahibi, sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Restoran sahibi Kezban Çiftçi, dükkanı sabah açtığında etlerin olmadığını fark edip, güvenlik kamerasını izlediğinde hırsızların geldiğini gördüğünü ve durumu polise bildirdiğini söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Restoranda Hırsızlık Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:57:40. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Restoranda Hırsızlık Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement