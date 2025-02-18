Tekirdağ kıyılarında şiddetli Poyraz etkili oldu
TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli Poyraz, Tekirdağ kıyılarında dalgaların yükselmesine ve deniz ulaşımının aksamasına neden oldu.
Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran Poyraz nedeniyle denizde dalgalar kıyıya sert şekilde vurdu. Balıkçılar olumsuz hava koşulları sebebiyle denize açılamazken, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar rüzgarın şiddetiyle zor anlar yaşadı. Dalgaların yükseldiği anlar sahil şeridinde dikkat çekerken, bazı teknelerin güvenli bölgelere çekildiği görüldü. Yetkililer, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Şiddetli Poyraz Etkili - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?