Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Geniş Video İzle

Cami önünde çıkan silahlı kavgada, seken mermi 19 yaşındaki down sendromlu gencin ölümüne yol açtı.

05.03.2025 02:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da silahlı kavgada seken mermi 1 kişinin ölümüne sebep oldu

Cami önünde patlayan silah can aldı: 1 ölü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy'de cami önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, yerden seken kurşun 19 yaşındaki down sendromlu bir gencin hayatına mal oldu.

Olay, akşam saatlerinde Kızılpınar Atatürk Mahallesi Bahar Caddesi'nde bulunan Özcanlar Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan C.P. ve S.Ö. ile M.C.U. cami önünde karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.U., yanındaki silahla C.P. ve S.Ö.'ye ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri, o sırada cami önünde bulunan 19 yaşındaki down sendromlu M.N.A.'nın kalbine isabet etti.

Kanlar içinde yere yığılan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan genç, buradan özel bir hastaneye sevk edilse de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından M.N.A'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olduğu iddia edilen M.C.U.'yu Kızılpınar'da bir merada saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Devlet Hastanesine götürülürken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çerkezköy, Güvenlik, Tekirdağ, Politika, 3-sayfa, Kavga, Cami, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:11:55. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.