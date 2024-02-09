Tekirdağ\'da Şüpheli Araçta Binlerce Makaron ve Kilolarca Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin durdurduğu şüpheli araçtan binlerce makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalarda Çerkezköy ilçesinde 1 araçta yapılan aramada, 300 bin adet boş makaron, 105 bin adet dolu makaron, 100 kilogram tütün, 168 paket sigara sarma kağıdı ve 50 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi.
Aramalar sonucunda olaylar ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
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Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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