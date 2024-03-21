Tekirdağ\'da tarihi eser operasyonu

Esenler'de markette uyuşturucu alışverişi yapan şüpheliler yakalandı

Esenler'de bir markette müşteri gibi davranarak reyonlar arasında uyuşturucu alışverişi yapan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis, şüphelilerin aynı mahalledeki bir evde de uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi ve evde yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.