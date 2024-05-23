Tekirdağ'da Terör Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Terör Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı

Tekirdağ\'da Terör Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen terör örgütü operasyonlarında yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda PKK/KCK, DEAŞ ve YPG/YDG-H terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

23.05.2024 13:30
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen terör örgütü operasyonlarında yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ İl jandarma komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik il genelinde operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda PKK/KCK propagandası yapan Y.V. ve M.H. isimli 2 şüpheli, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.A. ve Ö.E. isimli şüphelilerin yanı sıra YPG/YDG-H terör örgütü üyesi içerisinde faaliyet yürüten A.A. isimli şahıs olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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