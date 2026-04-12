Tekirdağ\'da T plakalı ticari araçlara sıkı denetim: 35 araç kontrol edildi, 50 bin lira ceza yazıldı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince kent genelinde ticari araçlara yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Uygulamada, özellikle yolcu taşımacılığı yapan taksi, minibüs ve diğer ticari araçlar detaylı şekilde incelendi.

Dün akşam kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde ekipler, sürücülerin ehliyet, ruhsat ve zorunlu belgelerini kontrol ederken, araçların teknik yeterlilikleri ve trafik kurallarına uyumları da denetlendi. Ayrıca şoför tanıtım kartı bulunup bulunmadığı, araçların kayıtlı oldukları duraklara bağlı çalışıp çalışmadığı ve T plaka yönetmeliğine uygunluk durumu da titizlikle incelendi.

Denetimler kapsamında toplam 35 araç ve sürücü sorgulanarak gerekli kontroller gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde çeşitli kural ihlallerinin tespit edilmesi üzerine sürücülere toplam 50 bin TL idari para cezası uygulandı. Kesilen cezaların büyük bölümünün sürücü belgesi eksikliği, evrak yetersizliği ve şoför tanıtım kartı bulunmamasından kaynaklandığı öğrenildi.

Öte yandan, durak harici faaliyet gösteren ve T plaka yönetmeliğine aykırı şekilde çalıştığı belirlenen sürücülere yönelik de işlem yapıldı. Ekipler, bu tür ihlallerin hem haksız rekabete yol açtığını hem de yolcu güvenliğini riske attığını vurguladı.

Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen bazı sürücüler hakkında yasal işlem başlatılırken, eksik evrakla trafiğe çıkan araçlara da gerekli yaptırımlar uygulandı. Sürücülere ayrıca bilgilendirme yapılarak, yolcu güvenliğinin ön planda tutulması gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ticari araçlara yönelik denetimlerin temel amacının vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve şehir içi ulaşımda düzeni korumak olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Denetimlerimiz aralıksız şekilde devam edecektir. Sürücülerimizin trafik kurallarına uyması, gerekli belgelerini eksiksiz bulundurması ve mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermesi büyük önem taşımaktadır" denildi.

Ekipler, sürücülere trafik kurallarına riayet etmeleri, hız limitlerine uymaları, yolcu indirip bindirme kurallarını ihlal etmemeleri ve korsan taşımacılıktan kaçınmaları yönünde uyarılarda bulundu. Kent genelinde benzer uygulamaların önümüzdeki günlerde de sürdürüleceği bildirildi. - TEKİRDAĞ