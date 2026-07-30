Tekirdağ\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muratlı çevreyolu üzerindeki Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ö.Y. yönetimindeki 17 UP 527 plakalı model otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.