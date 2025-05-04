Tekirdağ'da Trafik Kazası: Sürücü Sıkıştı

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Tekirdağ'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolu İstanbul istikametinde iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı sürücü ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolunda meydana gelen kazada sürücü N.K. sevk ve idaresindeki 34 DT 2366 plakalı araçla seyir halindeyken, aynı istikamette ilerleyen M.Ö. yönetimindeki 10 ALU 228 plakalı çekici araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü N.K., olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin uzun süren titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü 112 acil sağlık ekiplerince Namık Kemal Hastanesi'ne sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.