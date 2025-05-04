Tekirdağ'da Trafik Kazası: Sürücü Sıkıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Trafik Kazası: Sürücü Sıkıştı

Tekirdağ'da bir trafik kazasında araba sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

04.05.2025 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Tekirdağ'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolu İstanbul istikametinde iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı sürücü ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolunda meydana gelen kazada sürücü N.K. sevk ve idaresindeki 34 DT 2366 plakalı araçla seyir halindeyken, aynı istikamette ilerleyen M.Ö. yönetimindeki 10 ALU 228 plakalı çekici araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü N.K., olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin uzun süren titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü 112 acil sağlık ekiplerince Namık Kemal Hastanesi'ne sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Süleymanpaşa, Acil Durum, Güvenlik, Tekirdağ, 3-sayfa, İtfaiye, trafik, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Trafik Kazası: Sürücü Sıkıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu
Merkez Bankası’ndan TL’ye teşvik hamlesi Merkez Bankası'ndan TL'ye teşvik hamlesi
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 17:00:57. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Trafik Kazası: Sürücü Sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.