 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da Uyuşturucu İfşaları Sonucu Operasyon: 12 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da Uyuşturucu İfşaları Sonucu Operasyon: 12 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medyada uyuşturucu ifşaları yapan bir sayfa polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan operasyonda sayfa yöneticisinin evinde uyuşturucu ele geçirildi ve 12 kişi yakalandı. İfşaları yapan sayfa kullanıcısının ihbar ettiği kişilere uyuşturucu sattığı ortaya çıktı.

Tekirdağ\'da Uyuşturucu İfşaları Sonucu Operasyon: 12 Kişi Yakalandı
05.01.2024 - 16:22,  Güncelleme: 16:38
Abone Ol

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medyada bir sayfanın uyuşturucu ifşalarını dikkate alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda sayfa yöneticisinin evinde uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 12 kişi yakalanırken ifşaları yapan sayfa kullanıcısının ihbar ettiği kişilere uyuşturucu sattığı ortaya çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kom Şube Müdürlüğünce, sosyal medya üzerinden açılan bir X sayfasında bazı şahısların silah ticareti ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddialarına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Sayfanın yöneticisini G.E.D. isimli olduğunu tespit eden ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelinin evinde uyuşturucu madde ele geçirilirken ekipler, sosyal medyada adı geçen diğer zanlıların da adreslerine operasyon gerçekleştirdi. Toplamda 12 zanlı yakalanırken polisin aramalarında 6 Fişek 4.60 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan pipe, 3 adet Galara ibareli sentetik ecza hap maddesi, 3 fişek 6.14 gram esrar maddesi, 1 fişek 1.08 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 adet 9x19 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki sorgulamalarında uyuşturucu maddeleri sosyal medyadan kendilerini ifşa eden G.E.D.'den aldıklarını iddia ederken, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tekirdağ, Çorlu, Narkotik Suçlar, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu İfşaları Sonucu Operasyon: 12 Kişi Yakalandı - Son Dakika


16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var

Son Dakika
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:32:00. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu İfşaları Sonucu Operasyon: 12 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement