Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonları

Jandarma, Tekirdağ'da düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirdi.

06.12.2024 13:01
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-5 Aralık 2024 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

İlk operasyonda, 3 Aralık'ta Süleymanpaşa Kumbağ Mahallesi'nde H.Ş. ve H.D. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 6 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 150 adet kilitli poşet ve 300 adet kalem parfüm ele geçirildi.

4 Aralık'ta Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada, C.T., B.B., İ.T.B. ve B.B. isimli şahısların üzerinde 20 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ve 1 adet bıçak bulundu.

Aynı gün farklı adreslerde gerçekleştirilen ara yakalamalarda, 21 gram bonzai, 9 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 11 adet av tüfeği fişeği, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve 1 adet samuray kılıcı ele geçirildi.

5 Aralık'ta Şarköy ilçesinde Y.C. ve B.B. isimli şahısların ikametinde yapılan aramalarda ise 73,1 gram esrar, 116,5 gram bonzai, 100 mililitre amfetamin, 11 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve 2 adet cep telefonu bulundu.

Operasyonlarda ele geçirilen maddelerle ilgili yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmaların sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika

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