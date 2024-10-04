Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

Huzurlu Sokaklar operasyonunda 44 sentetik ecza ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

04.10.2024 11:36
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da jandarma tarafından yapılan Huzurlu Sokaklar operasyonunda, bir araçta 44 sentetik ecza, 8 gram metanfetamin, 10 gram bonzai, 12 makaron içerisinde bonzai ve bir uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Motosiklet Trafik ve Motosiklet Asayiş timlerince Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar operasyonunda, bir araçta yapılan arama sonucunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonda; 44 adet sentetik ecza, 8 gram metanfetamin, 10 gram bonzai, 12 adet makaron içerisinde bonzai ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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