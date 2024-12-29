Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda farklı ilçelerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde yapılan üst aramasında H.Y.'nin üzerinde 4 gram bonzai ele geçirdi. Aynı gün Ergene ilçesinde durdurulan bir araçta S.A., Y.A., D.Ç. ve H.K.'nin bulunduğu sırada yapılan aramada 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesi Çerkezmüsellim Mahallesi'nde E.Ç.'nin üst aramasında 30,82 gram bonzai ele geçirilirken, Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesi'nde N.K. ve B.B.'nin içinde bulunduğu araçta 27 gram bonzai, 2 gram metamfetamin ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ