Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı Bahçelievler Mahallesi'nde bir şahsın evinde ve Çorlu Reşadiye Mahallesi'nde bir iş yerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 2 kilo 40 gram bonzai, 4 fişek bonzai, 10 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, bin TL suçtan elde edilen para, 12 gram bonzai, 8 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 4 gram kenevir tohumu ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

07.03.2024 13:25
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilerek 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapaklı Bahçelievler Mahallesi'nde T.K. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda 2 kilo 40 gram bonzai, 4 fişek bonzai, 10 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve bin TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Çorlu Reşadiye Mahallesi'nde de E.C.U. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada; 12 gram bonzai, 8 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 4 gram kenevir tohumu ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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