Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde S.A. ve M.A.'nın ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 240 gram eroin, 55 gram metamfetamin, 105 gram afyon sakızı, 43 adet metadon hap, 1 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 tablet bilgisayar, 16 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 250 TL ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde de İ.K. ve A.Ç.'nin üst aramasında 115 gram bonzai ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ