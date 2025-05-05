Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Jandarma, Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah operasyonlarında 4 kişi tutukladı, dikkat çeken detaylar var.

05.05.2025 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği uyuşturucu ve silah operasyonlarında 4 kişi tutuklanırken, bir evdeki bez kıyafet dolabının uyuşturucu serasına dönüştürülmesi dikkat çekti.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde uyuşturucu madde imalat ve ticareti, ruhsatsız silah bulundurma ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Ekiplerin bir haftalık çalışmaları kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suç unsuru ele geçirildi.

Özellikle bir evde bezden yapılan kıyafet dolabının içine kurulan iklimlendirme sistemiyle skunk yetiştirilmesi dikkat çekerken, operasyonlarda toplam 11 kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 kişi ise ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Operasyonlarda 2 kilo 496 gram bonzai, 378 gram skunk, 30 gram afyon sakızı, 25 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 160 mililitre amfetamin, çeşitli esrar türleri ve tohumları, 97 adet extacy hap, 35 kök skunk bitkisi, hassas teraziler, uyuşturucu kullanım aparatı, iklimlendirme çadırı, vantilatör, fan, ışık sistemi ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Ayrıca ruhsatsız 2 tabanca, 3 şarjör, 213 adet fişek, 4 adet av tüfeği fişeği, toplam 11 bin 185 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 300 ABD doları ve 5 cep telefonu da bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede kararlı çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:23:08. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.