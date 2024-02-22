Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucuya yönelik 6 ay süren takipli çalışma ile poşet poşet uyuşturucu, demet demet para ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 6 kilo 800 gram metamfetamin ve 2 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerin mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

22.02.2024 11:44  Güncelleme: 11:45
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Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucuya yönelik 6 ay süren takipli çalışma ile poşet poşet uyuşturucu, demet demet para ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.K., H.E., O.E., Ç.İ. ve A.K. isimli şahıslar 6 ay takibe alındı.

6 aylık süreçte yapılan 2 ara yakalamalarda, 14 adet şeffaf poşette 6 kilo 800 gram metamfetamin maddesi, 3 adet şeffaf poşet içinde 2 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda Ç.İ., S.K. ve O.E. isimli şahısların tutuklanırken çalışmaların devamında hedef şüpheli H.E ve A.K isimli şahısların şahsın yakalanması amacıyla Ergene İlçesi ve Edirne Keşan İlçesinde bulunan ikametlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 440 gram eroin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca mermisi, 1 adet hassas terazi, 120 bin 150 TL para ele geçirilmiş, H.E ve A.K isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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