Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 135 gram bonzai, 108 gram metamfetamin, 55 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 475 TL para ve 0.5 litre sıvı kimyasal madde ele geçirildi. A.K, E.Ö, C.Ç, M.B ve Ö.D. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

18.05.2024 18:17
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Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ile mücadele son sürat sürüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyonda bir araç ve bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 3 poşet halinde 135 gram bonzai maddesi, 108 gram metamfetamin maddesi, 44 fişek halinde 55 gram bonzai maddesi, 1 adet fişeklemede kullanılan makas, toplamda 3 bin 475 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, bonzai maddesi üretiminde kullanılan 0.5 litre sıvı kimyasal madde ele geçirildi.

Operasyonda A.K, E.Ö, C.Ç, M.B ve Ö.D. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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