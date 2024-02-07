Tekirdağ'da Polis Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Polis Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ\'da Polis Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde polisin uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde ve sokak aralarında gerçekleştirilen üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

07.02.2024 13:44  Güncelleme: 13:46
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Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçesinde polisin uyuşturucu ile mücadelesinde 6 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen bazı adreslerde ve sokak aralarındaki uygulamalarda üst araması yapıldı. Aramalarda uyuşturucu ele geçirilirken 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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