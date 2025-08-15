Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

15.08.2025 09:01
Tekirdağ'da yapılan operasyonlarda 6 kişi tutuklandı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Tekirdağ'da sokak satıcılarına ve aranan zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ile yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa ve Bağlık Mahalleleri ile Çorlu ilçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 bin 804 adet sentetik ecza hap, 63,54 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 50 kullanımlık amfetamin emdirilmiş peçete, 0,65 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 460 TL ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, "zehir taciri" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Y. ile 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.S. yakalandı. Toplamda 6 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçlarından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirleyen sokak satıcılarına karşı tüm ilçelerde gece gündüz kesintisiz operasyonların devam edeceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Suç

24 saat son dakika haber yayını
