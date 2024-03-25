Tekirdağ\'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucuya karşı yapılan mücadelede bir miktar uyuşturucu maddeyle 7 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde A.Ç. ve E.Ç. isimli şahısların evinde yapılan aramalarda, 9 kök kenevir bitkisi, 2 gram kubar esrar, 1 adet kenevir öğütme aparatı, 600 W elektronik balast, kablo ve led ampül ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesi Lahana Mahallesinde de İ.E isimli şahsın yapılan üst aramasında, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çorlu Türkgücü Mahallesinde ise içerisinde C.B, H.B.F., D.A., ve U.S. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, 6 gram bonzai ve 2 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olayda toplamda 7 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ