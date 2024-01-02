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Tekirdağ'da yapılan operasyonda 7 şüpheli uyuşturucudan gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da yapılan operasyonda 7 şüpheli uyuşturucudan gözaltına alındı

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 4,5 gram bonzai, 1 adet ecstasy hap, 1 gram eroin, 3 gram esrar ve 432 adet sentetik hap ele geçirildi. Toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ\'da yapılan operasyonda 7 şüpheli uyuşturucudan gözaltına alındı
02.01.2024 - 11:07,
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 7 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde B.Ş. ve M.K. isimli şahısların üzerinde yapılan kontrolde 4,5 gram bonzai ve 1 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çorlu Önerler Mahallesi'nde A.T., D.K ve H.A. isimli şahısların üst aramasında 1 gram eroin ve 3 gram esrar ele geçirildi.

Muratlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta İ.M. isimli şahsın yanında yolcu olan M.S.'ye yapılan aramada 432 adet sentetik hap ele geçirildi.

Kontroller neticesinde toplamda 7 şüpheli uyuşturucudan gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da yapılan operasyonda 7 şüpheli uyuşturucudan gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yapılan operasyonda 7 şüpheli uyuşturucudan gözaltına alındı - Son Dakika
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