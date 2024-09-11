Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 6 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 6 Gözaltı

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonları: 6 Gözaltı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Kapaklı, Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda madde ve yasa dışı ekipman ele geçirdi. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

11.09.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında Kapaklı, Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda madde ve yasa dışı ekipman ele geçirdi. Operasyonlarda toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Kapaklı Atatürk Mahallesi'nde Ö.B. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 10 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 7 adet payp ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde G.K.'nin evinde 3 kök kenevir, 55 gram esrar, 2 gram kenevir bitki tohumu ve çeşitli aydınlatma ve havalandırma ekipmanları bulundu.

Süleymanpaşa Topağaç Mahallesi'nde M.Ç. ve C.Ç.'nin ev ve araçlarında toplam 170 gram esrar ele geçirilirken, Çerkezköy Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde E.U.'nun üzerinde 5 gram bonzai bulundu.

Son olarak Çorlu Yenice Mahallesi'nde M.Ş. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 4 kök kenevir, 328 gram esrar, 84 gram kenevir tohumu, 2 adet tabanca, 25 tabanca fişeği, 1 adet kaynatma kazanı, 5 litre kaçak alkol, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 11 adet 12 kalibre fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa, Çerkezköy, Kapaklı, 3-sayfa, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 6 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
19:17 Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi İşte bonservis bedeli ve maaşı Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve maaşı
18:59 Binali Yıldırım Kartal’da anjiyo operasyonu geçirdi Binali Yıldırım Kartal'da anjiyo operasyonu geçirdi
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:24 4 takım birden istiyordu Kieran Trippier’in Türkiye’ye transferi iptal oldu 4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 13:33:52. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 6 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement