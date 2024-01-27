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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda Esrar ve Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda Esrar ve Hint Keneviri Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri tarafından bir evde 104 kök Hint keneviri, 2 kilo 805 gram kurutulmuş esrar ve çeşitli uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda H.A., N.A. ve B.O. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonunda Esrar ve Hint Keneviri Ele Geçirildi
27.01.2024 - 12:27,
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Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda esrar ile Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesinde bir evde uyuşturucu imalat edildiği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler bir adrese yaptığı operasyonda 104 kök Hint keneviri, 2 kilo 805 gram kurutulmuş esrar, 2 adet hassas terazi, 6 adet mekanik saat, 24 adet led aydınlatma ışığı, vantilatör, 4 kutu sıvı gübre, 1 kutu sıvı solucan gübresi, 2 adet buhar makinası, 1 adet pH ölçer, uyuşturucu madde dağıtımında kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo, kenevir yetiştirilen toprağından ayrılmış 95 adet saksı ve saksıya geçirilmiş poşetler ele geçirildi.

Konu ile ilgili Hayrabolu ilçesi ve kent merkezinde 3 adreste H.A., N.A. ile B.O. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda Esrar ve Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika


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