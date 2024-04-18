Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Saray ilçelerindeki operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 140 gram sentetik uyuşturucu, 409 uyuşturucu hap ve 8 gram esrar ele geçirildi.
Olayda 11 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
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