Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Tekirdağ\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Saray ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 140 gram sentetik uyuşturucu, 409 uyuşturucu hap ve 8 gram esrar ele geçirildi. Olay sonucunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

18.04.2024 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Saray ilçelerindeki operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 140 gram sentetik uyuşturucu, 409 uyuşturucu hap ve 8 gram esrar ele geçirildi.

Olayda 11 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy, Tekirdağ, Saray, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Afyonkarahisar Belediyesi’nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu Afyonkarahisar Belediyesi'nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
15:17 TOGG CEO’su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X’i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız
13:55 Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik
16:35 Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı
15:36 Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak
15:18 Merkez Bankası rezervlerinde artış Merkez Bankası rezervlerinde artış
14:54 Belediye binasına asılan 2 milyar TL’lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu Belediye binasına asılan 2 milyar TL'lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu
14:39 Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi İran uyrukluymuş Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş
14:24 Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı! Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL
14:09 Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 17:33:52. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement