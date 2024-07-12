Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda Bonzai ve Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda Bonzai ve Hap Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 489 adet extacy hap ve 1 kilo 79 gram bonzai ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan bir şahıs cezaevine teslim edildi.

12.07.2024 10:38
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Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bonzai ve hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda durdurulan şüpheli bir aracın içerisinde bulunan S.C.D., A.Y.Ö B.E isimli şahıslar üzerlerinde, araçta ve çevresinde yapılan aramalarda bulunan poşet içerisinde, 489 adet extacy hap, 1 kilo 79 gram bonzai ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan S.C.D. ve A.Y.Ö isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.E. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Operasyon, Tekirdağ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda Bonzai ve Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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