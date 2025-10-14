Selası okutulan adamı sağ salim karşısında gören mahalleli küçük dilini yutuyordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Selası okutulan adamı sağ salim karşısında gören mahalleli küçük dilini yutuyordu

Selası okutulan adamı sağ salim karşısında gören mahalleli küçük dilini yutuyordu
14.10.2025 10:27  Güncelleme: 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Hakan Örün isimli bir vatandaş kendi selasını okuttu. Bir süre sonra Örün'ün sokakta sağ salim dolaştığını gören mahalleli küçük dilini yutuyordu. Örün o gün psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "O gün canım çok sıkkındı. Verdirdim selamı, gelsinler beni gömsünler dedim. İsterse diri diri gömsünler, hiç fark etmez. Ölmeden gömsünler" dedi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre; Hakan Örün isimli vatandaş, Şarköy Çarşı Camisi müezzinini telefonla arayarak sela okutmak istediğini söyledi.

KENDİ SELASINI OKUTTU

Bunun üzerine cami hoparlörlerinden, Hakan Örün'ün öldüğü yönünde sela verildi. Aynı zamanda belediye hoparlörlerinden de ölüm anonsu geçildi.

KARŞISINDA SAĞ SALİM GÖRENLER ŞAŞIRDI

Ancak bir süre sonra sokakta sağ salim dolaşan Hakan Örün'ü gören mahalleli, şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalıştı.

"ÖLSEYDİ CENAZESİNE GİDERDİK"

Mahalle sakinlerinden biri, yaşanan olayla ilgili olarak "Burada bir sela verilmiş. Vatandaş kendi selasını okutmuş. Biz öyle duyduk ama konuyu tam ayrıntılı olarak bilmiyorum. Selasını okutan Hakan Örün. Ölmemiş ama selayı kendisi mi okuttu, başkası mı okuttu bilmiyorum. Hakan Örün ölmemiş, ölseydi cenazesine giderdik. Tanıdığımız bir ailenin ferdi" dedi.

"CANIM ÇOK SIKKINDI, ÖLMEDEN GÖMSÜNLER"

Hakan Örün ise yaptığı açıklamada, o gün psikolojik olarak çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Aklımdan bin tane düşünce geçti. Ölmeyi de düşündüm. Müezzinleri, hocaları aradım. 'Öldüm, gömün' dedim. Abimi aradım, 'Beni babamın üzerine gömün' dedim. Ne yapıyorsanız yapın, beni babamın üzerine gömün dedim. O gün canım çok sıkkındı. Moralim çok bozuk, acayip kafam takıktı. Öyle bir karar aldım. Şiirlerimi toparladım, 'Bunları saklayın, bunlar benim dünya mirasım gibi bir şey' dedim. Verdirdim selamı, gelsinler beni gömsünler dedim. İsterse diri diri gömsünler, hiç fark etmez. Ölmeden gömsünler. Ama canım çok sıkındı, moralim çok bozuktu."

Yaşanan olay kısa sürede ilçede gündem olurken, Hakan Örün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Şarköy, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Selası okutulan adamı sağ salim karşısında gören mahalleli küçük dilini yutuyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Röportajı terk etti Süper Lig devinin yıldızını çileden çıkaran sorular Röportajı terk etti! Süper Lig devinin yıldızını çileden çıkaran sorular
İsrail Meclisi’nde konuşan ABD Başkanı Trump’a protesto İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen genç kıza yaptıklarına bakın Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen genç kıza yaptıklarına bakın
Yerlikaya da akıma uydu, dev bardakla poz verdi Yerlikaya da akıma uydu, dev bardakla poz verdi
Dev ağaç üzerlerine devrildi, saniyelerle ölümden kurtuldular Dev ağaç üzerlerine devrildi, saniyelerle ölümden kurtuldular
İsrail, Gazze’deki ateşkes kapsamında 96 Filistinli esiri serbest bıraktı İsrail, Gazze'deki ateşkes kapsamında 96 Filistinli esiri serbest bıraktı
Katy Perry ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau öpüşürken görüntülendi Katy Perry ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau öpüşürken görüntülendi

11:04
Milli takım kampına damga vuran görüntü
Milli takım kampına damga vuran görüntü
10:44
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
10:35
Ne diyecekleri büyük merak konusuydu İrfan Can ve Cenk Tosun’dan ses var
Ne diyecekleri büyük merak konusuydu! İrfan Can ve Cenk Tosun'dan ses var
10:31
Evli Dilara’nın evlilik oyunu Son işinde baltayı taşa vurdu
Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu
09:22
Ev alacaklara müjde İki kamu kurumu peşinatsız ve faizsiz kampanyayı başlattı
Ev alacaklara müjde! İki kamu kurumu peşinatsız ve faizsiz kampanyayı başlattı
08:40
Trump’ın Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı O anlar kamerada
Trump'ın Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı! O anlar kamerada
07:56
Tükürük kavgası faciayla bitti Hemşirenin iğnesi hastayı öldürdü
Tükürük kavgası faciayla bitti! Hemşirenin iğnesi hastayı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2025 11:08:44. #7.12#
SON DAKİKA: Selası okutulan adamı sağ salim karşısında gören mahalleli küçük dilini yutuyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.