Tekirdağ'da Yanan Biçilmemiş Arpa ve Buğday Tarlaları

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yan yana iki parça yaklaşık 25 dönüm biçilmemiş arpa ve buğday tarlası yanarak küle döndü.

Olay, Çorlu ilçesi Sağlık Mahallesi Soğuksu Caddesi mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yan yana iki parça biçilmeyi bekleyen buğday ve arpa tarlasında yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa büyüyerek tarlaları etkisi altına aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Ergene Belediyesi tankerleri sevk edildi. Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle buğday tarlası yanan çiftçi, zararının yaklaşık 70 bin lira civarında olduğunu ifade etti.

Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor. - TEKİRDAĞ