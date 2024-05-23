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Tekirdağ'da yanan dorse demir yığınına dönüştü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir tır dorsesi alevler içinde kalarak kullanılmaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan bir tırın dorsesi, alevler içinde kalarak kullanılmaz hale geldi.

Yunanistan'dan yüklediği alüminyum kapaklar ile yola çıkarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir fabrikaya doğru yola çıkan 34 LR 2234 plakalı tırın dorsesi, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Karaevli mevkiine geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim oldu.

Yangını fark ederek aracı güvenli bir yere park eden sürücü Y.G. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olayın yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, yangına anında müdahale etti. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, dorsesi kullanılmaz hale getirirken; polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldükten sonra trafik normale döndü.