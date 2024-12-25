Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Operasyonu

Tekirdağ\'da Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Operasyonu

Tekirdağ'da denetimlerde 2,471 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi, 11 kişi hakkında işlem yapıldı.

25.12.2024 10:53
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Tekirdağ'da yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde toplamda 2 bin 471 litre kaçak ve el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Aralık'ta il genelinde 148 personel ve 55 ekibin katılımıyla 92 içkili mekan, 91 büfe, 158 bakkal ve 52 kahvehane denetlendi. Denetimlerde 2 bin 977 vatandaş, 8 Afganistan uyruklu ve 26 Suriye uyruklu kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan toplam 8 kişi yakalandı. Ayrıca, 11 farklı adreste yapılan aramalarda toplamda 2 bin 471 litre kaçak ve el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Operasyon detayları

Malkara, Şarköy, Çorlu, Ergene, Muratlı, Saray ve Hayrabolu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 142 litre el yapımı şarap, 198 litre rakı, 92 litre viski, 12 litre votka ve 27 litre etil alkol ele geçirildi. Bunun yanı sıra 630 gram esrar, 4 adet kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca ve 6 adet sikke bulundu. Toplam 11 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen kaçak ürünlerin yılbaşı öncesi piyasaya sürülmesinin hedeflendiği belirtilirken, operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Operasyonu - Son Dakika

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