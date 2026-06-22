Tekirdağ\'da Yolda Yağ Kazası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yola dökülen yağ sebebiyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; yola dökülen yağ sebebiyle kontrolden çıkan iki tekerlekli scooter sürücüsü K.G. yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ