Tekirdağ'da Zıpkın-22 Operasyonu: 6 şahıs ve hacizli bir araç yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Zıpkın-22 Operasyonu: 6 şahıs ve hacizli bir araç yakalandı

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Tekirdağ Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Zıpkın-22 Operasyonu'nda, aranan 6 şahıs ve hacizli bir araç yakalandı. Ayrıca trafik kurallarına uymayan 3 kişiye toplam 19 bin 416 TL para cezası kesildi.

31.08.2024 14:15
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Tekirdağ'da Zıpkın-22 operasyonu

TEKİRDAĞ - Marmaraereğlisi'nde yapılan Zıpkın-22 Operasyonu'nda, aranan 6 şahıs ve hacizli bir araç yakalandı. Ayrıca trafik kurallarına uymayan 3 kişiye toplam 19 bin 416 TL para cezası kesildi.

Tekirdağ Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı, dar sokaklarda aranan şahıslara yönelik "Zıpkın-22 Operasyonu" kapsamında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Operasyon çerçevesinde toplamda 268 araç ve 867 şahıs sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda, aranan 6 kişi yakalandı. Ayrıca haciz kaydı bulunan bir araç tespit edilerek yakalandı.

Operasyon esnasında, kurallara uymayan 3 şahsa toplamda 19 bin 416 TL trafik para cezası kesildi ve 1 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Zıpkın-22 Operasyonu: 6 şahıs ve hacizli bir araç yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Zıpkın-22 Operasyonu: 6 şahıs ve hacizli bir araç yakalandı - Son Dakika
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