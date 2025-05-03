Tekirdağ'daki Fabrika Yangını Havadan Görüntülendi

Tekirdağ'daki fabrika yangını böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen fabrika yangını dron ile böyle görüntülendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk kalıp fabrikasında çıkan yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı. Yangın sırasında zaman zaman şiddetli patlama sesleri duyulurken, gökyüzünü kaplayan siyah duman çevre ilçelerden de görüldü. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Yangının boyutu, havadan çekilen dron görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde fabrikanın bir bölümünün alevlere teslim olduğu ve dumanın kilometrelerce uzağa yayıldığı görüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Sanayi sitesi içerisinde faaliyet gösteren diğer firmalar da yangının işletmelerine sıçrama ihtimaline karşın malzemelerini dışarıya çıkarak korumaya çalışırken büyümeye devam eden yangını korkulu gözlerle izlediler.