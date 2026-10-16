Tekirdağ'dan İstanbul'a sel desteği için 26 personel ve 9 araç yola çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ'dan İstanbul'a sel desteği için 26 personel ve 9 araç yola çıktı

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Tekirdağ\'dan İstanbul\'a sel desteği için 26 personel ve 9 araç yola çıktı
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İstanbul'daki sel ve heyelanların ardından AFAD çağrısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve İl AFAD ekipleri destek için bölgeye sevk edildi. Toplam 26 personel, 9 araç ve 10 motopomp, tahliye, su tahliyesi ve arama-kurtarma çalışmalarında görev alacak.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın yol açtığı sel ve heyelanların ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve İl AFAD ekipleri destek çalışmalarına katılmak üzere bölgeye sevk edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelen çağrı üzerine harekete geçen ekipler, 15 Ekim Perşembe günü saat 19.05 itibarıyla İstanbul'a doğru yola çıktı. Tahliye, su tahliyesi ve arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek ekiplerin, afet bölgesinde görev yapacağı bildirildi.

26 personel, 9 araç ve 10 motopomp görev alacak

İstanbul'a gönderilen destek kapsamında Tekirdağ'dan toplam 26 personel, 9 araç ve 10 motopomp görevlendirildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 10 personel, 3 araç ve 7 motopomp ile destek sağlayacak. TESKİ ise 8 personel, 3 vidanjör ve 1 pikapla çalışmalara katılacak. İl AFAD Müdürlüğü de 8 personel, 2 araç ve 3 motopomp ile bölgede görev yapacak.

Başkan Yüceer'den dayanışma mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, afetten etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Komşu İstanbul'un yaralarını sarmak için tüm imkanlarla destek verdiklerini belirten Yüceer, zor günlerin dayanışma ve ortak akılla aşılacağını ifade etti.

Tekirdağ genelinde de olumsuz hava şartlarına karşı gerekli tedbirlerin alındığını kaydeden Yüceer, ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA
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