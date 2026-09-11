Tekirdağ Hayrabolu'da anız yangını 250 dekar tarım arazisine zarar verdi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 250 dekar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Hayrabolu ilçesine bağlı İlyas Mahallesi Orta Bağlar mevkiinde meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 250 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.